Беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша.в результате взрыва БПЛА в ночь на субботу, 20 апреля, сообщил, что в результате взрыва украинского БПЛА была незначительно повреждена энергетической инфраструктуры в Малоярославском районе.
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