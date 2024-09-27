ФСБ: агент СБУ собирал данные о Крымском мосте, работая монтером

Агент, работающий на Службу безопасности Украины, был задержан в Крыму. Он трудился на железной дороге как монтер и занимался сбором информации о военных перевозках на станциях Керчь и Тамань.
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