Уже составлены поименные списки, у кого заберут дачные участки с 1 марта 2025-го

Сергей Рубцовск Куча заброшенных участков в каждом СНТ, заросших бурьяном и кустарником, с разрушенными в разной степени постройками. И что изменят поправки в Земельный кодекс? Приведутся в порядок эти участки?

Гулька Лучше бы было, если бы самим СНТ разрешили заброшенные участки использовать по решению собрания членов СНТ на собственные нужды. Где-то между соседями разделить, где-то проезд увеличить, где-то парковку для машин, где-то детскую площадку или спортивную... А пока эти заброшки никому не нужны, там растет всякий сорняк, заводятся змеи, крысы и прочая нечисть...