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Уже составлены поименные списки, у кого заберут дачные участки с 1 марта 2025-го

С 1 марта 2025 года вступают в силу поправки в Земельный кодекс, позволяющие изымать у дачников участки в упрощенном порядке.

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Комментарии
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Сергей Рубцовск
Куча заброшенных участков в каждом СНТ, заросших бурьяном и кустарником, с разрушенными в разной степени постройками. И что изменят поправки в Земельный кодекс? Приведутся в порядок эти участки?
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10 час.
Гулька
Лучше бы было, если бы самим СНТ разрешили заброшенные участки использовать по решению собрания членов СНТ на собственные нужды. Где-то между соседями разделить, где-то проезд увеличить, где-то парковку для машин, где-то детскую площадку или спортивную... А пока эти заброшки никому не нужны, там растет всякий сорняк, заводятся змеи, крысы и прочая нечисть...
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9 час.
ТТ
Татьяна Татьяна
Дачников надо держать в напряжении... А чтобы не расслаблялись. У тех же, кто лишён этой привилегии, появится долгожданная возможность обзавестись долгожданной собственностью...За символическую стоимость....
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5 час.
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