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ДумаТВ

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Песков: слова Стубба об ударах по Wildberries вызывают удивление

Песков: слова Стубба об ударах по Wildberries вызывают удивление

Комментируя заявление Стубба о том, что нападения на объекты Wildberries — разумная военная стратегия, Дмитрий Песков отметил, что попытки Киева наносить удары по складам маркетплейсов не влияют на динамику на фронтах.

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