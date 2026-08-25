Песков: слова Стубба об ударах по Wildberries вызывают удивление

Комментируя заявление Стубба о том, что нападения на объекты Wildberries — разумная военная стратегия, Дмитрий Песков отметил, что попытки Киева наносить удары по складам маркетплейсов не влияют на динамику на фронтах.
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