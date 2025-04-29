«Обладает выдающейся мобильностью и превосходной защитой»: Румыния будет производить бронеавтомобили Cobra II

На днях оборонные компании Otokar (Турция) и Automecanica S.A (Румыния) заключили соглашение, предусматривающее создание в стране на паритетных началах совместного предприятия по производству и последующему обслуживанию бронеавтомобилей Cobra II 4х4.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии