У новосибирца развился рак легкого спустя 12 лет после пересадки сердца

Новосибирские врачи вылечили от рака третьей стадии мужчину с донорским сердцем. В центре Мешалкина успешно вылечили 60-летнего новосибирца с донорским сердцем, у которого обнаружили рак легкого третьей стадии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии