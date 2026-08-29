«Спасаются в коконе и на военных базах». Политолог не исключает серию нападений и даже убийств трампистов в канун выборов

В преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые назначены на 3 ноября 2026 года, в недрах протрампистского движения MAGA (Make America Great Again) наблюдается раздрай, а окружение и семья Дональда Трампа пытаются обезопасить себя от контактов с враждебной средой.