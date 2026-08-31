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Татар-информ

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Офицер Росгвардии из РТ признан лучшим во всероссийском конкурсе профмастерства

Офицер Росгвардии из РТ признан лучшим во всероссийском конкурсе профмастерства

Фото: Управление Росгвардии по РТ Командир взвода Управления вневедомственной охраны по Республике Татарстан капитан полиции Игорь Виславский признан лучшим в индивидуальной номинации «Теоретическая подготовка» Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

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