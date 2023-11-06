Лавар Болл показал коллекцию автомобилей. В нее входят Maybach и внедорожник мощностью 770 лошадиных сил

Легендарный Лавар Болл показал коллекцию автомобилей. В коллекцию входят Maybach стоимостью от 300 тысяч долларов, внедорожник Corvette «Super Snake» Shelby Truck мощностью 770 лошадиных сил.
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