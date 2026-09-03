Атака на Москву продолжается

С ночи идёт атака на Москву. Вражеские беспилотники продолжают попытки прорваться к столице. Ночью и утром сбиты уже 37 БПЛА, летевших на столицу.
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