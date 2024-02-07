Новое поколение «китайского УАЗа» показали вживую. Пока неизвестно, под каким брендом выйдет модель

Новое поколение армейского внедорожника Beijing BJ212 уже тестируют на дорогах общего пользования. Фотографии закамуфлированных прототипов мы уже публиковали, а некоторые детали опубликовало издание Aurto.
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