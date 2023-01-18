Вести Кузбасс

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В чем различия биполярных медицинских инструментов от монополярных?

В чем различия биполярных медицинских инструментов от монополярных?

Медицина не стоит на месте. Чуть ли не ежемесячно появляются новые методы диагностики, передовые алгоритмы и технологии лечения, позволяющие оперативно обнаруживать и устранять многие опасные для жизни патологии без необратимого вреда для больного.

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