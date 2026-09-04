14-й выпуск Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow открылся в «Тимирязев Центре»

14-й выпуск Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow проходит с 4 по 6 сентября 2026 года на двух этажах «Тимирязев Центра» (Верхняя аллея, 6с1) при поддержке Генерального партнера Сбера: нейросети ГигаЧат и Sber Private Banking, автомобильного партнера VOYAH, компаний: Hutton, МR, ēdomo, Lamoda, Beluga, Tête de Cheval, 12 STOREEZ, Азбука вкуса, Константин Чайкин, Geltek, Мистраль, Chupa Chups, партнера детской программы Кенгуру, официального отеля The Carlton, Moscow, Московской медицины, официального страхового партнера СберСтрахование, технического партнера МОНТАЖНИК и официальной воды edis.