Власти в Хельсинки открыто игнорируют миротворческие усилия Трампа. В то время как даже Владимир Зеленский де-факто извинился за пятничную ссору с Дональдом Трампом и Джей Ди Венсом в Белом доме, признав, что встреча «прошла не так, как предполагалось», а также заявив, что теперь «пришло время все исправить», в Европе продолжают звучать призывы ни в коем случае не снижать накал в противостоянии с Россией.