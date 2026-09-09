«Зенит» оформит российское гражданство для Вендела к 2027 году

Петербургский «Зенит» намерен помочь бразильскому футболисту Венделу получить российское гражданство в 2027 году.
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