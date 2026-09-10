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ДумаТВ

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ФНС начнет рассылать уведомления о налогах за 2025 год с 21 сентября

ФНС начнет рассылать уведомления о налогах за 2025 год с 21 сентября

С 21 сентября ФНС начнет рассылать налоговые уведомления за 2025 год, оплатить начисления необходимо до 1 декабря.

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