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Регионы России

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Сегодня благоприятный день для семейных отношений и отдыха

Сегодня благоприятный день для семейных отношений и отдыха

Сегодня считается благоприятным днем для заключения брака, помолвок и общения с близкими. Эксперты рекомендуют уделить время отдыху и расслаблению, а также быть внимательными к деталям, если планируется поездка: стоит перепроверить время, маршрут, билеты и документы.

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