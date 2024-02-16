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Всепобеждающая любовь Ришон и кадры из «Ходячих мертвецов: Те, кто живет» Пе...

Всепобеждающая любовь Ришон и кадры из «Ходячих мертвецов: Те, кто живет» Пе...

Всепобеждающая любовь Ришон и кадры из «Ходячих мертвецов: Те, кто живет»Перед скорой премьерой сериала «Ходячие мертвецы: Те, кто живет» AMC решила еще раз напомнить поклонникам, что «Любовь Ришон — абсолютное оружие», для чего залила видео на YouTube.

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