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Врач Шилов: клубника и авокадо необходимы для здоровья суставов

Врач Шилов: клубника и авокадо необходимы для здоровья суставов

Людям с остеоартритом, а также тем, кто склонен к болезням суставов, стоит включить в свой ежедневный рацион виноград, чернику, голубику и клубнику, которые являются главными источниками ресвератрола, а также шоколад.

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