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Иранская армия стягивает силы к границе Ирака: возможна наземная операция

Иранская армия стягивает силы к границе Ирака: возможна наземная операция

В связи с обострением отношений между Ираном и Ираком КСИР начал переброску боевой техники к границе двух государств.

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