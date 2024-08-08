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Несекретные материалы

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Bloomberg: Европа начала негласно покупать российский СПГ

Bloomberg: Европа начала негласно покупать российский СПГ

Чем больше в ЕС разговоров и предложений ограничить нефтегазовые доходы Москвы через запрет продаж сырья, тем больше отечественные ресурсы поступают за рубеж, особенно в страны, которые рьяно отказываются от них на публике.

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