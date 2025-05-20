Глава Каменки-Днепровской: люди сплотились на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Жители Каменки-Днепровской, в том числе сотрудники коммунальных предприятий и администрации, сплотились на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины после массированной атаки на здание администрации.