Глава Каменки-Днепровской: люди сплотились на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Жители Каменки-Днепровской, в том числе сотрудники коммунальных предприятий и администрации, сплотились на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины после массированной атаки на здание администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии