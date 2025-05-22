Марат Хуснуллин: Регионы ПФО вместе с Китаем смогут участвовать в «пилотах» по жилой застройке и ЖКХ 

Сегодня заключено уже 54 рамочных соглашения о сотрудничестве с китайскими коллегами.фото: пресс-служба раиса ТатарстанаПятое заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга – Янцзы» завершилось в Казани.
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