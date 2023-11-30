Украине предложили проводить мобилизацию с помощью реестра избирателей

Украинские военкоматы могут начать использовать реестр избирателей для проведения мобилизации. Об этом в эфире телеканала «Мы — Украина» заявил председатель Совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко.
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