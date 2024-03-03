Стал известен способ похудеть за 30 минут в день

Ходьба может стать простым и эффективным способом сбросить лишний вес и улучшить общее самочувствие. Регулярные пешие прогулки длительностью всего полчаса в день способствуют активации обмена веществ и сжиганию жировых отложений.
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