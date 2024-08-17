Студенты САФУ и СГМУ прошли образовательные стажировки в Кенозерье

Занятия были организованы в рамках пилотного проекта, посвященного изучению истории и культуры Русского СевераКенозерский национальный парк воплощает его в жизнь совместно с Северным (Арктическим) федеральным университетом и Северным государственным медицинским университетом.
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