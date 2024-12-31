Пусть Новый год подарит вам множество возможностей, наполнит каждый ваш день радостью, превратит ваши мечты в реальность, а все ваши усилия — в отличные результаты.
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Пусть Новый год подарит вам множество возможностей, наполнит каждый ваш день радостью, превратит ваши мечты в реальность, а все ваши усилия — в отличные результаты.