Эта история началась в 1292 году в Китае. Известный венецианский купец и путешественник Марко Поло встретил в Поднебесной необычный продукт.
Макароны
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Эта история началась в 1292 году в Китае. Известный венецианский купец и путешественник Марко Поло встретил в Поднебесной необычный продукт.
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