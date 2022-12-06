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За поддержку военнослужащих СВО наградили Уссурийское предприятие тепловых сетей

За поддержку военнослужащих СВО наградили Уссурийское предприятие тепловых сетей

Командование 11-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны объявило благодарность первичной профсоюзной организации АО "Уссурийское предприятие тепловых сетей" за оказанную поддержку участникам специальной военной операции на Украине.

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