За поддержку военнослужащих СВО наградили Уссурийское предприятие тепловых сетей

Командование 11-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны объявило благодарность первичной профсоюзной организации АО "Уссурийское предприятие тепловых сетей" за оказанную поддержку участникам специальной военной операции на Украине.
Командование 11-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны объявило благодарность первичной профсоюзной организации АО "Уссурийское предприятие тепловых сетей" за оказанную поддержку участникам специальной военной операции на Украине.
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