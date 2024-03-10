Памятник руководителю и командиру ЧВК «Вагнер» хотят установить на Кубани

Фото: ria-press.ru На Кубани, в живописном Горячем Ключе, планируется установка монумента, посвященного памяти Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, руководителя и командира ЧВК «Вагнер», трагически погибших при взрыве самолета в прошлом году.
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