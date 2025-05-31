Каллас и Кос недовольны грузинским законом об иноагентах

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и член Еврокомиссии по расширению союза Марта Кос заявили, что вступивший в силу в Грузии закон о регистрации иностранных агентов знаменует собой серьёзный шаг назад для демократии в стране.
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