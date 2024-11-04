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Всё о женщинах

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Дизайнерское кресло в гостиную: хочу-могу

Дизайнерское кресло в гостиную: хочу-могу

Для вдохновения любуемся креслом Brida испанского бренда La Forma. Здесь все на высшей точке — трендовое тонкое металлическое основание, отсутствие острых углов, идеально сбалансированный дизайн, сложные глубокие цвета.

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