Мария Машкова жалеет о потерянной карьере в России: “И вот я стала получать ту работу, которую хотела…”

Мария Машкова. Фото: schlock.ruМария Машкова решила покинуть Россию и стремится завоевать Голливуд. Актриса уже успела сняться в нескольких американских проектах и поделилась своим отношением к новому этапу карьеры.
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