Мария Машкова жалеет о потерянной карьере в России: “И вот я стала получать ту работу, которую хотела…”

Юна

Уехала в США Машкова с мужем, а он раскрученный музыкант и по совместительству хохол. Делайте выводы. А то "голливуд", "педагог", портман.... Андрейченко замуж вышла за Шелла и то не "прижилась" на западе, а уж Машковой точно не светит ничего.