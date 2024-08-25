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Мария Машкова жалеет о потерянной карьере в России: “И вот я стала получать ту работу, которую хотела…”

Мария Машкова жалеет о потерянной карьере в России: “И вот я стала получать ту работу, которую хотела…”

Мария Машкова. Фото: schlock.ruМария Машкова решила покинуть Россию и стремится завоевать Голливуд. Актриса уже успела сняться в нескольких американских проектах и поделилась своим отношением к новому этапу карьеры.

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Комментарии
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Юна
Уехала в США Машкова с мужем, а он раскрученный музыкант и по совместительству хохол. Делайте выводы. А то &quot;голливуд&quot;, &quot;педагог&quot;, портман....  Андрейченко замуж вышла за Шелла и то не &quot;прижилась&quot; на западе, а уж Машковой точно не светит ничего.
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