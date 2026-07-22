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Аргументы недели

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Число погибших при атаке БПЛА на Кубань увеличилось до двух

Число погибших при атаке БПЛА на Кубань увеличилось до двух

В Краснодарском крае выросло число жертв ночной атаки беспилотников. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в больнице скончалась девушка, получившая ранения при ударе по складскому помещению в Краснодаре.

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