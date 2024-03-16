CBS News: Boeing нужно около года для устранения неполадок в двигателях 737 Max

Wikimedia/Bill Abbott Американской компании Boeing необходимо около года для того, чтобы устранить неполадки в двигателях на всех самолетах 737 Max, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на письменный ответ на запрос сенатора Тэмми Дакуорта.
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