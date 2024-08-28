«Гнойная нечисть». Людей шокировали угрозы Шендеровича русским детям

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Бл%ть, да когда ж уже прилетит ледоруб ему.?!
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10 час.
Eduard
Разве Россия короновирус создала и распростронила? Россия пепевороты в мире проводит? Россия чужие территории ворует? Нет,его хваленый Запад!
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8 час.

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