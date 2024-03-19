День счастья 20 марта: как поздравить красиво и радостно Елена ГалицкаяС 2012 года Организация Объединенных Наций отмечает Международный день счастья, чтобы подчеркнуть важность этого состояния для жизни людей по всему миру.
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