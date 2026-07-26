Мэр Смоленска подвёл итоги своей рабочей недели

Мэр Смоленска Александр Новиков подвёл итоги своей рабочей недели. Во-первых, градоначальник поручил проводить совместные обходы дворовых территории в Ленинском районе, по итогом которых будет составлен перечень дворов для ремонта в 2027 году.
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