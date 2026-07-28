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В Госдуме призвали перестать считать всех россиян потенциальными преступниками

В Госдуме призвали перестать считать всех россиян потенциальными преступниками

Поскольку многие из запретов бесполезны — что для безопасности, что для порядка Политика запретов и контроля разрушает доверие между властью и обществом, поэтому необходимо перестать держать всех россиян за потенциальных преступников.

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