В Госдуме призвали перестать считать всех россиян потенциальными преступниками

Поскольку многие из запретов бесполезны — что для безопасности, что для порядка Политика запретов и контроля разрушает доверие между властью и обществом, поэтому необходимо перестать держать всех россиян за потенциальных преступников.
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