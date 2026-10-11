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Царьград

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В Нижегородской области 11 октября будет облачно и до +13°С

В Нижегородской области 11 октября будет облачно и до +13°С

В воскресенье, 11 октября, в Нижегородской области будет облачно, без осадков, днём воздух прогреется до +12…+13°С при юго-западном ветре 1–3 м/с.

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