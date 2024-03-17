❗️За три дня голосования в Крыму было зафиксировано 2 нарушения. Двое граждан испортили КОИБы При этом бюллетени не были испорчены и будут подсчитаны, отметил глава Избиркома Крыма Михаил Малышев.
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❗️За три дня голосования в Крыму было зафиксировано 2 нарушения. Двое граждан испортили КОИБы При этом бюллетени не были испорчены и будут подсчитаны, отметил глава Избиркома Крыма Михаил Малышев.