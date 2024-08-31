В «Атланте» не указали флаг России возле изображения Миранчука

В «Атланте Юнайтед» не указали гражданство российского полузащитника Алексея Миранчука.В «Атланте Юнайтед» не указали гражданство российского полузащитника Алексея Миранчука.
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