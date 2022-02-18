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Британцам рекомендовали сидеть дома из-за мощного шторма "Юнис"

Британцам рекомендовали сидеть дома из-за мощного шторма "Юнис"

На Великобританию обрушился шторм "Юнис", в стране объявлен красный уровень опасности. Миллионам жителей британских островов рекомендовано не покидать дома из-за шторма, который стал одним из самых сильных за последние десятилетия, сообщает Noi.

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