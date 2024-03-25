Часть уха этому террористу отрезали неспроста. В чем тайный смысл?

Правильно, спустить каждому шкуру живьем и завернуть в свинную взамен так и закопать на скотомогильниках!

Мучиться всю их никчёмную жизнь, а смерть это для них очень легкое наказание

Ирина

Браво автору за статью!!! Мы согласны с вами. Благодарим наших силовиков за отлично проделанную работу! Только так с ублюдками поступать, не иначе. Хочу еще через этот комментарий выразить благодарность, тем нашим ребятам, которые обезвредили ублюдка в зрительном зале! Гордимся ими! 👍👍🇷🇺🇷🇺🇷🇺