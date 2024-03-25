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Часть уха этому террористу отрезали неспроста. В чем тайный смысл?

Часть уха этому террористу отрезали неспроста. В чем тайный смысл?

Многих поразил тот факт, что бойцы спецназа во время задержания одного из террористов, устроившего бойню в "Крокус Сити Холле", отрезали ему кончик уха.

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Комментарии
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A
Air
Правильно, спустить  каждому  шкуру живьем и завернуть  в свинную взамен так и закопать на скотомогильниках!
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48 мин.
Нина Ковалева
Мучиться всю их никчёмную жизнь, а смерть это для них очень легкое наказание
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36 мин.
Ирина
Браво автору за статью!!! Мы согласны с вами. Благодарим наших силовиков за отлично проделанную работу! Только так с ублюдками поступать, не иначе. Хочу еще через этот комментарий выразить благодарность, тем нашим ребятам, которые обезвредили ублюдка в зрительном зале! Гордимся ими! 👍👍🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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34 мин.

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