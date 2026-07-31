Кто вам сказал, что десятки тысяч мигрантов за несколько дней - это трагедия для Испании? Посмотрите, с какой радостью и заботой приветствуют их испанские блондинки.
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Кто вам сказал, что десятки тысяч мигрантов за несколько дней - это трагедия для Испании? Посмотрите, с какой радостью и заботой приветствуют их испанские блондинки.
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