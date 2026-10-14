Russian Deputy Prime Minister Alexander Novak said on Wednesday that the diesel agreement with the United States is linked to higher Russian refining and production and means additional taxes for the budget.
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