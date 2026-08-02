Поздравляю своего любимого мужчину с днём ВДВ, желаю чтобы любая высота была тебе по плечу,здоровье никогда не подводило,а в сердце всегда была уверенность,что сможешь справиться с любыми невзгодами.
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Поздравляю своего любимого мужчину с днём ВДВ, желаю чтобы любая высота была тебе по плечу,здоровье никогда не подводило,а в сердце всегда была уверенность,что сможешь справиться с любыми невзгодами.
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