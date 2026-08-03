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‼️🇮🇷🇺🇦 «Четкие улики указывают на то, что это нападение на иранское судно было преднамеренным, мы предпримем все меры для привлечения Украины к ответственности», — МИД Ирана ▪️Представитель министра иностранных дел Ирана, Эсмейл Багхаи, о нападении украинского беспилотника на иранское коммерческое судно: ➖«Украинские власти, в ходе общения как напрямую с министром иностранных дел, так и в сообщениях, которые они нам передали, подчеркивали, что этот инцидент был непреднамеренным» ➖«Однако, имеющиеся доказательства и очень четкие улики, включая прямое заявление Зеленского, указывают на то, что это нападение было преднамеренным» ➖«Мы ждем, чтобы увидеть на практике, предпримут ли они какие-либо действия, подтверждающие их утверждение о том, что преступление было совершено непреднамеренно.

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