Макрон уволил главу французской разведки за африканский провал

Скрывать очевидное становится всё труднее 20 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе заседания Совета министров со скандалом уволил главу внешней разведки Пятой республики (Direction générale de la Sécurité extérieure – DGSE) Бернара Эмье.
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