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Великобритания и США в ООН отрицают вину за удар по Белгороду: Продолжим поддерживать Украину 

Великобритания и США в ООН отрицают вину за удар по Белгороду: Продолжим поддерживать Украину 

Представители Чехии «малодушно уклонились» от участия в заседании Совбеза ООН, созванного Россией после удара ВСУ по центру Белгорода кассетными боеприпасами, выпущенными РСЗО Vampire чешского производства.

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Комментарии
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Лев Добрый
Мелкая такса должна получить соответствующий удар по своей территории, тогда может быть поймут, с кем имеют дело!👍👈😎
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14 час.

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